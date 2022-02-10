Развязку у «Хохловки» построят за 30 миллионов рублей

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Реконструкцией первого этапа дороги Пермь – Ильинский – Хохловка займется ООО «Евродорстрой». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, стоимость контракта по итогам торгов составила 30,1 млн руб.

Основные строительные работы стартуют после наступления теплой погоды. Всего реконструкция автодороги подразделяется на три этапа. Сначала построят кольцо. Второй этап включает кольцевое движение на пересечении трассы Пермь - Ильинский и дороги в микрорайон Заозерье.

На третьем этапе обустроят Т-образный перекресток на пересечении дороги на Хохловку с дорогой Пермь – Ильинский.