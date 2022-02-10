В пермском аэропорту у пассажира изъяли 27 килограммов фруктов

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

В Перми в международном аэропорту «Большое Савино» прибывший из Таджикистана пассажир привез с собой 27,3 кг фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе территориального Россельхознадзора.

Но, к несчастью мужчины, все его фрукты конфисковали на досмотре по прилету. В его «арсенале» были лимоны, мандарины, гранаты и киви.

«С 2012 года в России действует временное ограничение ввоза подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республики Азербайджан и Республики Таджикистан», - прокомментировали в ведомстве. К таким относятся и фрукты.

Также пассажир не только лишился фруктов, которые уничтожили. А еще и получил административный штраф в размере 300 руб.