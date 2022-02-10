Поздравит женщин и приедет в Пермь: фестиваль Дениса Мацуева откроется 9 марта

Фото: Пермская филармония

XII фестиваль Дениса Мацуева (6+) пройдет в Перми с 9 по 12 марта. То есть знаменитый пианист приедет в наш город сразу после того, как поздравит женщин с 8 марта.

Фестиваль откроется большим концертом классической музыки в исполнении Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Прозвучат произведения Сергея Рахманинова и Камиля Сен-Санса. Во второй день будет исполнена музыка Иоганнеса Брамса и Феликса Мендельсона-Бартольди. В субботу пройдет камерный сольный концерт Дениса Мацуева.

Так же, как всегда во время фестиваля, состоятся Межрегиональный конкурс и гала-концерт фонда «Новые имена».

И традиционно в день закрытия фестиваля пройдет джазовый сет «И классика, и джаз», где Денис Мацуев представит своих друзей - партнёров по джазу: музыкантов разных поколений.

Пермская краевая филармония уже открыла продажу билетов на фестиваль Дениса Мацуева. Их стоимость от 1000 до 6000 рублей. Можно также будет услышать открытие и закрытие фестиваля в режиме онлайн: они будут транслироваться из Большого зала филармонии в Органный концертный зал. Также состоятся прямые трансляции всех фестивальных дней в Виртуальных концертных залах Пермской филармонии.