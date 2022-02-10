Олимпийских призеров Прикамья наградят миллионами из краевого бюджета

Евгений Климов принес команде ОКР «серебро». Фото: REUTERS

Спортсменам, которые представляют Россию и Пермский край на Олимпийских играх в Пекине выплатят дополнительные средства из краевого бюджета. Об этом сообщает «Эхо Перми». Деньги за медали суммируют с выплатами от Федерации.

За «золото» олимпийцу из бюджета РФ положено 4 млн руб., за серебряную медаль — 2,5 млн руб. За бронзовую — 1,7 млн руб. От региона дополнительно заплатят: за «золото» — 3 млн руб., за «серебро» — 2,5 млн руб., а за «бронзу» — 2 млн руб.

Помимо этого, краевые власти материально поощрят участников Олимпиады и выплатят 575 тыс. руб. каждому. А также выплатят такие же суммы их тренерам. Если спортсмена готовили два тренера, то выплата будет делиться на них двоих.

Свои награды спортсмены и тренеры получат как только вернутся на родину.

Напомним, сейчас у наших спортсменов - три медали. «Бронзу» завоевали фристайлистка Анастасия Смирнова и саночница Татьяна Иванова. Летающий лыжник Евгений Климов в составе сборной России принес нашей стране «серебро».

Всего в активе команды ОКР - 11 медалей: два «золота», три серебряных и шесть бронзовых медалей. В общем зачете мы идем на девятой строчке.