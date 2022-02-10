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Общество10 февраля 2022 11:51

Пермским школьникам и студентам вновь продлят проездные

Для этого не нужно куда-либо обращаться
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми школьникам и студентам из-за дистанционного обучения вновь продлят проездные. Об этом сообщили в администрации Перми.

Напомним, что школьники и студенты города из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ находятся на дистанционном обучении с 3 по 13 февраля. Для того, чтобы ученический проездной продлился, по нему не должно быть совершено в дни «дистанта» ни одной поездки.

Проездной продлится автоматически – его владельцу не придется никуда обращаться. Главное, чтобы проездной был пополнен до первого дня дистанционного обучения - 3 февраля 2022 года.