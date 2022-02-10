В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 5 302 человека

Общее число заболевших ковидом - 229 562. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 5302 жителей. Из них 785 - дети до 17 лет, днем ранее - 935 случаев, данные приводит Роспоребнадзор.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 239 пациентов с инфекцией. Из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки скончалось 13 человек, всего с начала пандемии - 7 929 человек.

Общее число заболевших ковидом - 229 562. За сутки в регионе проведено 26 582 ПЦР-тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Виталий Костарев, отметил, что фиксируется снижение динамики роста заболеваемости ОРВИ среди детей, как в краевой столице, так и по региону. В группе 7-14 лет в целом по краю прирост снизился на 10%, а в Перми – на 19% по отношению к позапрошлой неделе.