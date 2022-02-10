Жители четырех домов в центре Перми остаются без горячей воды из-за противодействия соседнего ТСЖ

no_titile Фото: архив "КП"

ТСЖ дома по ул. Островского, 51 в Свердловском районе Перми препятствует проведению работ на теплосети, которую обслуживают Пермские тепловые сети. В результате без горячего водоснабжения остаются жители высотных домов по ул. Островского, 53, 55 и ул. Максима Горького, 64, 64а. Всего без горячей воды сейчас порядка 10 тыс. горожан.

Действуя в интересах жителей, теплоснабжающая компания обратилась в администрацию Перми и прокуратуру для принятия мер в отношении руководства жилищной организации. По данным энергетиков, в месте расположения трубы находится несогласованная парковка, право собственности на которую до сих пор не подтверждено ТСЖ дома по ул. Островского, 51.

Необходимость в экстренном ремонте сетей горячего водоснабжения была выявлена ещё 8 февраля, однако ресурсоснабжающая компания до сих пор не имеет возможности приступить к устранению дефекта. Препятствование работам по восстановлению подачи теплоресурсов недопустимо и противозаконно, считает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Это ничем не оправданный саботаж, продиктованный только личными интересами отдельного управдома. Энергокомпания прикладывает максимум усилий, чтобы разрешить данную ситуацию. Также мы намерены добиваться привлечения к ответственности руководства ТСЖ», - отметил он.

Прокуратура Свердловского района Перми уже выдала предписание в адрес ТСЖ дома по ул. Островского, 51 с требованием допустить энергокомпанию до работ. Несмотря на это, руководство товарищества продолжает противоправные действия.