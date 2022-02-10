В Пермском крае мужчина связал сожительницу и угнал ее автомобиль

Мужчину на угнанном автомобиле задержали в Перми. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Октябрьский в прошлом году между сожителями произошла ссора на фоне ревности. Оба выпивали, начали ругаться, скандал перешел в потасовку, а потом 49-летний мужчина избил свою даму сердца, связал ей руки и ноги и вставил в рот кляп. Вытащил из сумки ключи от автомобиля, закрыл входную дверь в квартиру, сел в машину и поехал в Пермь.

Женщина смогла достучаться до своей соседки, которая пришла ей на помощь. Женщина вызвала полицию.

- Вскоре угнанный автомобиль был задержан в Перми, за рулем находился подозреваемый, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима с штрафом в размере 5000 рублей.