В Перми на следующей неделе демонтируют ледовый городок

Городок простоит до воскресенья, а потом его разберут. Фото: Анна Маркова

В Перми 14 февраля закроется ледовый городок на эспланаде «Новогодье» и начнется его демонтаж. В департаменте культуры и молодежной политики рассказали, что последний день работы городка – это 13 февраля, так что, если кто-то еще не был, успевайте.

Напомним, что в этом году ледовом городке не было установлено больших горок, а на главную городскую елку установили эффектный купол из гирлянд. Массовых гуляний на эспланаде не проводилось из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Кроме этот, до 13 февраля будут закрыты восемь муниципальных катков, предписание уже подписано главой Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталием Костаревым. Такая мера вызвана высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. Список здесь.