В Перми будут судить дознавателя за подделку документов

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В Перми следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего старшего дознавателя отдела дознания отдела полиции Индустриального района.

Чтобы повысить свои служебные показатели и уменьшить объем работы по уголовному делу в форме дознания, обвиняемая подделала документы и подписала документы, не вызывая подозреваемого да допрос. Она составила протокол допроса, придумав данные показаний, время и место.

Фальшивый протокол дознаватель представила в акте в качестве одного из доказательств, подтверждающих обвинение в совершении преступления.

- В ходе расследования уголовного дела дознаватель была уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Кстати, в 2020 году в Перми осудили бывшую начальницу отделения по расследованию преступлений против личности Свердловского района, она сама оказалась преступницей.

Женщину признали виновной в присвоении и растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств по уголовному делу.

Она присвоила два золотых кольца, общей стоимостью 38 тысяч рублей, и 1,7 миллиона рублей, изъятых в качестве вещественных доказательств в рамках уголовных дел. Подробнее об этом преступлении читайте здесь.