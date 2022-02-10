В Пермском крае мужчина заразил девочку ВИЧ-инфекцией

Мужчина проведет в колонии строгого режима 6 лет. Фото: архив "КП"

В Чусовом 36-летний мужчина заразил несовершеннолетнюю девочку ВИЧ-Инфекцией. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю. Он знал, что у него есть заболевание и вступил с подростком в связь по взаимному согласию.

Несовершеннолетняя заразилась ВИЧ, мужчину задержали, и предъявили обвинение по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетней».

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он выплатит потерпевшей компенсацию - 1 миллион рублей.