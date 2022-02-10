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Общество10 февраля 2022 4:11

Власти Пермского края обсудили перспективы развития Камской долины

На этой территории планируется строительство жилых домов и образовательного кластера
Анна Маркова
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на заседании Правительства Пермского обсудили возможности развития территории в Камской долине. Концепцию микрорайона разработал городской Институт территориального планирования.

Власти планируют реализовать здесь масштабный проект, который будет состоять из жилищной застройки, медицинского, образовательного и спортивного кластеров. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин планирует заручится поддержкой федеральных властей и получить финансирование на создание в Камской долине инженерной инфраструктуры.

Разработчики проекта предлагают здесь строить дома в 2-3 этажа, эко-кварталы с домами 3-5 этажей, а также многофункциональную застройку с большой этажностью.

Развитию территории будут способствовать строительство нового моста через Каму, кроме этого новый микрорайон планируют связать с наземным метро с новыми остановочными пунктами.