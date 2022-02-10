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Общество10 февраля 2022 3:25

В Пермском крае ожидаются сильные ветра и метель

Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Анна Маркова
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В пятницу в Прикамье возможны метели.

В пятницу в Прикамье возможны метели.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае ближайшие дни будут теплыми, но не очень приятные ощущения принесут ветра, возможны даже метели. В четверг и пятницу его порывы могут достигать 15 м/с.

По информации синоптиков, 10 февраля облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9–14 м/с. Сегодня днем −4…−9°.

В пятницу 11 февраля ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью −7…−12°, днем −4…−9°.