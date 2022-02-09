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Происшествия9 февраля 2022 16:57

В Пермском крае убили 41-летнего мужчину

Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в Лысьве выпивали двое знакомых - 41 и 29 лет. Изрядно употребив горячительных напитков, мужчины начали ссориться. Словесная перепалка быстро переросла в драку и 29-летнийлысьвинец до смерти забил своего собутыльника.

- В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и сообщил обстоятельства совершенного им преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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