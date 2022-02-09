«Т Плюс» проверит теплосети трех районов Перми и Кондратово с помощью безопасного реагента

Фото: tplus

Пермские тепловые сети проводят очередную проверку тепломагистралей с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества – «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

С 10февраля проверка проходит в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9 – Дзержинский, Ленинский и Индустриальный районы города Перми и поселение Кондратово, левобережная часть. Жители этих территорий могут обнаружить «зеленую воду» в период до 17февраля. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 243-72-99(с 01.03.2022 г. новый номер сервиса – 8 (342) 259-39-98)или на e-mail: uranin@tplusgroup.ru.

«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Сотрудники службы химводоочистки на ТЭЦ или котельных компании добавляют его в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Никакого ущерба экологии не наносится, что доказывает мировой опыт применения реагента», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.