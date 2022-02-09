Жителям Прикамья начнут бесплатно выдавать туалетную бумагу и гречневую крупу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Пермского края смогут получить бесплатный набор продуктов питания и средств гигиены. Об том со ссылкой на министра социального развития Павла Фокина сообщает издание Business class.

Помощь будет предоставляться один раз в год и рассчитана на определенные категории граждан:

- пенсионеры старше 65 лет, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя;

- бездомные;

- люди, находящиеся в социально опасном положении;

- семьи с детьми, которые нуждаются в социальном обслуживании;

- люди, освободившиеся из мест лишения свободы не больше года назад;

- осужденные, которые не изолированы от общества;

- пострадавшие от психического или физического насилия;

- пострадавшие от чрезвычайных ситуаций;

- беженцы.

Cтоимость набора оценивается в 600 рублей. В него входят: рыбные и мясные консервы, 1 килограмм макарон, четыре пачки вермишели быстрого приготовления, 1 килограмм гречки, 200 граммов чая, 1 килограмм сахара, кусок мыла, зубная паста, пачка стирального порошка, рулон туалетной бумаги и бутылка шампуня.

Чтобы получить помощь, необходимо предоставить в министерство социального развития паспорт ( если он есть) и любой документ, который подтверждает принадлежность к одной из вышеперечисленных групп. Выдавать продукты обещают прямо в день обращения.

Кстати

В Перми многодетные семьи, которые стоят в очереди на получение бесплатного земельного участка, могут получить его раньше времени.

Администрация Перми выделила 119 земельных участков в селе Гамово Гамовского сельского поселения, для многодетных. Их разыграют в альтернативной жеребьевке. В ней могут принять участие все более 7500 тысяч семей, стоящих очереди. Подробнее читайте в нашем материале.

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