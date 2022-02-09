Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье9 февраля 2022 14:15

Пермская поликлиника отказалась тестировать вакцину «КовиВак» на детях

Такое решение принял главврач
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае не будут тестировать вакцину «КовиВак» на детях. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- Разрешение и лицензия на проведение исследований вакцины «КовиВак» на детях есть у поликлиники №5. К главному врачу обратились с соответствующим предложением, но она отказалась проводить подобные испытания, - сообщили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми у школьников продлили дистанционное обучение

Дети сядут за парты не раньше следующей недели (Подробнее...)