Пермская поликлиника отказалась тестировать вакцину «КовиВак» на детях

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В Пермском крае не будут тестировать вакцину «КовиВак» на детях. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- Разрешение и лицензия на проведение исследований вакцины «КовиВак» на детях есть у поликлиники №5. К главному врачу обратились с соответствующим предложением, но она отказалась проводить подобные испытания, - сообщили в Минздраве.

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