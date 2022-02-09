В Перми осудили бывшего тренера по спортивной аэробике

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В Перми за мошенничество осудили бывшего тренера по спортивной аэробике. Подробностями поделились в городском УМВД,

Как рассказали в полиции, женщина с мая 2017 года по август 2020 года вносила ложные сведения в журналы учета тренировочных занятий. В дальнейшем виновная получала за них необоснованную зарплату. Деньги она тратила по собственному усмотрению. Материальный ущерб составил 388 тыс. руб.

После сбора всех доказательств вины суд приговорил женщину к крупному штрафу. Теперь экс-тренер заплатит 200 тыс. руб.