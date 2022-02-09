Волго-Вятский банк Сбербанка запускает онлайн-шоу «Simpletalk»

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Сегодня, 9 февраля в 16.00 по МСК, состоится премьера онлайн-шоу Волго-Вятского банка Сбербанка «Simpletalk» по ссылке.

В ходе разговора известные спикеры со всей страны попробуют ответить на главный вопрос, волнующий каждого: «Кем быть, чтобы стать успешным».

Темы первого выпуска:

- Как заработать деньги?

- Что такое успех?

- Лидерство – как его развить?

- Что такое предпринимательское мышление и есть ли оно у вас?

- Корпорация или свое дело?

- Что делать прямо сейчас, чтобы преуспеть?

В прямом эфире спикеры поделятся личными практиками, лайфхаками, полезными и практическими знаниями:

- Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка. Трижды Ironman, марафонец, изучает языки программирования – Петр Колтыпин (Москва – Нижний Новгород)

- Создатель мультимедийной студии TheHaze, продюсер, который без инвестиций создал музыкальное шоу Mono с именитыми музыкантами и классной картинкой – Влад Буданов (Москва)

- Оживил полотна Бэнкси и Ван Гога, создатель проекта «Интеллектуальные системы» – Евгений Гудов(Санкт-Петербург)

- Ведущая шоу – эксперт по технологиям и инновациям в индустрии моды, основатель первой в России магистратуры по fashiontech – Полина Егармин (Санкт-Петербург)

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

Мы запускаем собственное онлайн-шоу и надеемся проводить его не реже раза в квартал. Есть масса тем для обсуждения, нами накоплен достаточный опыт и обширнейшая практика, и не только нами, но и нашими партнерами и клиентами. Это хочется аккумулировать и выдавать во внешнее информационное поле. Наш первый выпуск ориентирован, прежде всего, на молодежную аудиторию, но не только. Вопросы развития лидерства, предпринимательского мышления актуальны для каждого. Мы приглашаем к