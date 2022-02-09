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В Перми началось строительство новой инфекционной больницы, что разместится по улице Леонова, 84. Об этом сообщили в правительстве Прикамья.

Сейчас на участке площадью 64 тыс. квадратных метра установлены первые колонны. Организуется свайное поле.

Больница будет рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену.

Строительство поделено на два этапа. На первом возведут административно-хозяйственное здание. На втором - лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением.

Сдать проект планируют в 3 квартале 2023 года.