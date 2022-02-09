В Пермском крае молодая автоледи на полном ходу врезалась в грузовик

"Рено", в котором была девушка, серьезно пострадал. Фото:@chp_59.

В Пермском крае на автодороге Полазна – Чусовой 6 февраля произошло серьезное ДТП. В 9:10 утра 32-летняя жительница Перми за рулем «Шевроле Авео», по предварительным данным ГИБДД по Пермскому краю, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Рено».

Женщину увезли в больницу. К счастью, она получила незначительные травмы и лечиться ее отправили домой, а вот ее машина восстановлению уже не подложит.

В Госавтоинспекции по Пермском краю предупреждают водителей необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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