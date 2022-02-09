Власти Перми показали, как будет выглядеть Центр для одаренных детей

Фото: Администрация города Перми

В Пермской мэрии показали, как будет выглядеть будущий Центр выявления и поддержки одарённых детей. Напомним, его хотят возвести на правом берегу Камы по улице Академика Королева.

Цветовая гамма объекта будет содержать в себе лимонно-желтые, серые и алюминиевые цвета. В здание войдут административные помещения, пищеблок, актовый зал, информационно-библиотечный центр, спортивные залы, учебные классы, лаборатории.

Обучаться и проживать в комплексе одновременно смогут 200 человек. Каждая смена, в зависимости от профиля, будет составлять от 7 до 21 дня. Работа центра выстроится по трем направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование. Также дети смогут заниматься искусством и спортом.