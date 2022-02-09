ВТБ на 80% увеличил продажи ипотеки в Пермском крае в январе

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Более трети сделок в январе приходится на льготные госпрограммы — около 160 кредитов на 457 млн рублей. В том числе 55 кредитов на 203 млн рублей банк выдал в рамках «семейной ипотеки». Эта программа позволяет получить наиболее выгодную ставку на объекты в новостройках. Еще свыше 100 договоров на 253 млн заключены в рамках стандартной ипотеки с господдержкой, сумма сделки по которой сейчас ограничена 3 млн рублей.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом на российском рынке выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

«В начале года мы фиксируем необычно высокий для января спрос на ипотеку в Прикамье. Это связано с большим количеством одобрений по заявкам, которые клиенты получили еще в конце 2021 года. Сейчас заемщики активно оформляют сделки, пользуясь зафиксированными выгодными условиями на фоне ожиданий по дальнейшему росту ставок на рынке. Также значимым фактором остаются и госпрограммы, позволяющие приобрести объекты в новостройках по ставкам на уровне минимумов прошлого года. В целом средняя сумма ипотеки в Пермском крае на текущий момент составляет 2,7 млн рублей, что соответствует показателю декабря», - комментирует управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

По оценке экспертов банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке. Поэтому при необходимости покупки жилья целесообразно воспользоваться текущими предложениями от банков.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов банка по всей России.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)