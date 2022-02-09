Фанат пермского «Амкара» добрался до Антарктиды

Фото: "Пермь Великая"

Не осталось на этой планете континентов, куда бы не добрались «красно-черные» фанаты. Один из представителей трибуны «Амкара» поделился фотографиями с Антаркиды. Фото на фоне пейзажей самого южного континента опубликовало фанатское сообщество «Пермь Великая».

«Это не шутки. Один из представителей нашей трибуны добрался до Антаркиды, тем самым закрыв вопрос о том, каких она цветов. На планете не осталось континентов, куда бы не ступала нога Красно-Черных!», - пишут в паблике.

На главном герое фото – игровая майка полузащитника Павла Комолова, который выступал за пермский клуб с 2015 по 2018 годы и отметился как один из самых ярких футболистов «Амкара» тех времен.