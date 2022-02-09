«Парма» продолжает борьбу на европейской арене

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» продолжает выступление во втором групповом раунде Кубка ФИБА Европа. Сегодня нашу команду ожидает важнейшая игра в Нидерландах. Соперник – местный «Лейден» (0+).

Ситуация в группе проста: «Парме» нужна лишь победа. Сейчас в квартете «I» подопечные Казиса Максвитиса занимают второе место. У пермяков 7 очков после 4-х игр. 3 победы и одно поражение – как раз от нашего сегодняшнего соперника.

«Лейден» занимает первое место с 9 очками. У идущей на третьем месте «Легии» из Варшавы – 6 очков.

Из группы в четвертьфинал турнира выходят две команды. Поэтому «Парме» нужна только победа. В случае успеха наш клуб наберет 9 очков и сохранит второе место. А также опередит «Легию» перед решающей – шестой игрой в квартете.

Игра стартует поздним вечером – в 23:30 по Перми. Посмотреть матч можно здесь (0+).

Напомним, 1 февраля пермяки успешно вышли из карантина и в Германии одолели аутсайдера группы - «Байройт».

А вчера стало известно, что сразу пять игроков клуба отправятся в стан своих национальных сборных.