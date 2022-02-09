Пермячку с турецким гражданством не пустили на самолет

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

36-летняя пермячка, а ныне гражданка Турции пыталась вылететь из Перми за границу. Однако ее не пустили на самолет из-за многотысячного долга перед банком. Подробностями истории поделились в краевом УФССП России.

Недобросовестная кредитозаемщица прилетела на родину на новогодние праздники, чтобы повидаться с родными. А когда пришло время улетать в страну проживания, обнаружила неприятный сюрприз – пересечь границу женщина не может. Всему «виной» долг в 180 тыс. руб., который она задолжала банку.

Но эта история закончилась хорошо. Чтобы получить разрешение на вылет, она в кратчайшие сроки погасила всю сумму задолженности и осуществила полет.

«За 2021 год приставы Прикамья вынесли более 230 тыс. постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ. По сравнению с 2020 годом количество невыездных увеличилось почти на 100 тыс. Применение данной меры позволило взыскать более 685 млн руб. долгов», - отметили в региональном УФССП.