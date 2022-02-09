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Общество9 февраля 2022 8:51

В Перми появятся укороченные автобусные маршруты

Их будут помечать литерой «К» рядом с номером
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Гортранс

Фото: Гортранс

Эксперименты с изменением длины автобусных маршрутов в Перми продолжаются. Сначала их разбивали на две части. Потом некоторые вновь соединили.

И вот - очередное новшество.

- В городе появятся укороченные автобусные маршруты, - рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. - Это когда их длина в часы пик будет обычной, а в «затишье» автобусы будут совершать укороченные рейсы. При этом рядом с номером автобуса над лобовым стеклом будет вывешиваться буква «К» - короткий. В расписании «Гортранса» на сайте map.gortransperm.ru такие рейсы будут помечаться звездочкой. Сделано это, чтобы автобусы не ходили пустыми.

Первым таким изменяемым маршрутом, как сообщили в транспортном департаменте, может стать 59-й, автобусы которого сейчас ходят из микрорайона Юбилейного до аэропорта Бахаревка. Затем к нему могут добавиться №26, №44, №47 и другие маршруты.