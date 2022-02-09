В Пермском крае количество заболевших коронавирусом за сутки перевалило за 5000

За сутки в Прикамье от ковида скончались 20 пациентов. Фото: Олег Укладов

В Пермском крае за минувшие сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией - 5005. Данные публикует региональный Роспотребнадзор, сообщается, что среди новых случаев 935 - дети до 17 лет. На сегодняшний день общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии - 224 260.

За сутки в регионе проведено 20 478 ПЦР-тестов на ковид. В тяжелом состоянии в больницах лечат 249 пациентов. Из них 101 подключены к аппаратам ИВЛ. От новой коронавирусной за сутки скончались 20 человек, всего с начала пандемии - 7 916 человек.