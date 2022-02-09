Жительница Прикамья «купила» несуществующего породистого щенка

Фото: kp.ru

32-летняя жительница Кудымкара стала жертвой молодого мошенника из Рязани. Историей поделились в краевом ГУ МВД России.

Потерпевшая увидела в интернете объявление о продаже породистых щенков корги. Выбрала понравившегося и захотела купить. А далее – по классике: «продавец» начал требовать с нее предоплату, которую она, конечно же, отправила ему. А после – исчез и перестал выходить на контакт.

Как оказалось, никаких щенков у 22-летнего рязанского лжепродавца не было. Все их фото он копировал из интернета.

Всего таким образом парень развел 22-х россиян из многих регионов страны, которые захотели себе породистого питомца. Общий ущерб от его действий составил 200 тыс. руб. Все полученные деньги мошенник тратил на личные нужды.