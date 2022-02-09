Дмитрий Махонин рассказал о планах по реконструкции пермского цирка

Власти Пермского края планируют масштабную реконструкцию цирка. Фото: Анна Маркова

Власти Пермского края планируют масштабную реконструкцию цирка. Во время прямого эфира об этом рассказал губернатор Дмитрий Махонин. Он пояснил, что цирк - это федеральный объект, но краевые власти будут добиваться его ремонта.

Из местного бюджета профинансируют разработку проектно-сметной документации. А также выделят деньги на реконструкцию площади перед цирком.

Дмитрий Махонин рассказал, что передал премьер-министру Михаилу Мишустину соответствующее письмо с просьбой о поддержке. После этого было решено провести совещание по реконструкции цирков страны, которые в ней нуждаются.

- Наличие проекта позволит нам претендовать на реконструкцию пермского цирка в первую очередь, - объяснил Дмитрий Махонин. – В нашем цирке нужно отремонтировать не только несущую конструкцию и сети, но и фасад.