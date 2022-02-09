В Пермском крае у «Ласточек» появятся дополнительные остановки

- Фото: архив "КП"

В Пермском крае с 12 февраля в «Ласточках», которые курсируют на станции Пермь-2 – Чусовская, введут дополнительные остановки.

Электропоезда будут останавливаться на станциях Левшино и Новые Ляды, что важно, время в пути не изменится.

Пермская пригородная компания сообщает, что с 12 февраля изменится график отправления некоторых пригородных поездов Горнозаводского направления, публикуем новое расписание:

- №7185 «Ласточка» Чусовская – Пермь-2 будет отправляться в 05:47 (раньше на 13 минут) – здесь и далее время местное;

- №7190 «Ласточка» Пермь-2 – Чусовская будет отправляться в 19:06 (раньше на 1 час 14 минут);

- №6206 Пермь-2 – Чусовская будет отправляться в 19:40 (позже на 33 минуты);

- №6242 Комарихинская – Чусовская будет отправляться в 06:02 (позже на 37 минут);

- №6268/6267 Пермь-2 – Кизел будет отправляться в 20:19 (позже на 15 минут);

- №7181 Теплая гора – Чусовская будет отправляться в 03:25 (раньше на 35 минут);

- №7182 Чусовская – Теплая Гора будет отправляться в 22:10 (раньше на 32 минуты);

- №7183 Пашия – Чусовская будет отправляться в 04:30 (раньше на 35 минут);

- №7184 Чусовская – Пашия будет отправляться в 22:10 (раньше на 32 минуты).

Кроме этого отменяются с 13 февраля элетропоезд №6222 Пермь-2 – Комарихинская и №7221 Комарихинская – Пермь-2.