«Бионорд» для двух столиц

В преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году в Новосибирске, администрация города особое внимание уделяет вопросам благоустройства, ремонта и содержанию дорог. В радиоэфире «Городской волны» мэр города Анатолий Локоть в очередной раз подтвердил готовность Новосибирска работать с продукцией Уральского завода противогололедных материалов, указывая на использование «Бионорда» как «часть современных технологий» и его эффективность при низких температурах:

- Применение этого реагента позволяет убирать дороги до асфальта. Мы также стараемся распространить его применение и на тротуары, потому что нас волнуют жалобы и количество падений новосибирцев на тротуарах и остановках. Показатель обращений в травмпункт для меня — показатель качества работ коммунальных служб на тех или иных территориях. Мы не планируем отказываться от работы с этим реагентом, потому что он эффективен.

В северной столице «Бионорд» применяется на федеральных объектах культурного наследия – территории Эрмитажа и Константиновского дворца. В этом году к ним присоединилось государственное учреждение «Музейное агентство», объединяющее 28 музеев Ленинградской области (краеведческие, литературные, военно-исторические, художественные и мемориальные, музеи-усадьбы и музеи-крепости).

Флагманский продукт УЗПМ не первый год отправляется на борьбу с гололедом в Гатчину - культурный центр Ленинградской области, известный своим дворцово-парковым музеем-заповедником, включенным в список всемирного наследия Юнеско.

Для борьбы с наледью на тротуарах и особо опасных участках дорог, в том числе на подъемах, администрацией Гатчины в этом году были приобретены «Бионорд-Степ» и «Бионорд-Универсал».

Пробная партия «Бионорд-Универсал» поставлена для стивидорной компании, входящей в дивизион «Северсталь Российская сталь». Компания занимается перевалкой контейнерных и генеральных грузов на территории "Большого порта Санкт-Петербург". Расширяем географию!

Сегодня флагманский продукт Уральского завода противогололедных материалах используют в 60 городах страны и странах Таможенного союза. Отгрузка противогололедных материалов в сезон 2021-2022 на сегодняшний день составляет более 400 тыс тонн.