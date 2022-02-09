В Перми потушили условный пожар в гипермаркете

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сегодня утром многие пермяки могли заметить скопление пожарной техники в районе строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Все дело в том, что сотрудники краевого МЧС проводили пожарно-тактические учения.

К тушению условного пожара третьего уровня сложности привлекли 133 человека личного состава и 19 единиц техники.

Учения начались в 07:00. По тактическому замыслу, горел склад гипермаркета. До прибытия первых пожарных 42 сотрудника гипермаркета эвакуировались, но 10 все еще оставались в здании. Поэтому пожарные отработали не только тушение огня, но и спасение людей, оставшихся в беде.

Напомним, вчера вечером в Прикамье случился страшный пожар в котором погибли десятки тысяч куриц – горела птицефабрика «Комсомольская». Пожарные боролись с огнем несколько часов.