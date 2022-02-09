В Прикамье ищут доноров с первой группой крови

Фото: Пермская станция переливания крови

В Пермском крае требуются доноры с первой группой крови. Об этом рассказали в Пермской станции переливания крови.

Все дело в том, что с февраля в регионе в два раза снизилось количество доноров. А кровь остро требуется медицинским учреждениям: для пациентов с онкологическими заболеваниями, для оказания акушерской помощи и новорожденным.

Сдать кровь можно в Перми (улица Лебедева, 54) и в Кунгуре (улица Красногвардейцев, 45г). Подробно о графике работы Пермской станции переливания крови и ее филиала можно узнать здесь.