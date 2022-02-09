Кольцевое движение в Перми на "Ласточках" может быть запущено в этом году. Фото: архив "КП"

В Перми кольцевое движение наземного метро планируют открыть в этом году. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира.

Из того, что было сделано – регион получил 6 «Ласточек», далее планируется открыть кольцевое движение. Средства на реализацию этого проекта были запрошены у федерации, с их помощью удастся быстрее построить инфраструктуру.

- Что касается Закамского направления – ж/д пути принадлежат Пороховому заводу, – сказал Дмитрий Махонин. - Ими может пользоваться только предприятие. Мы достигли договоренностей, чтобы они были переданы РЖД. В 2022 – 2023 году из Закамска можно будет запустить «Ласточку».

Ранее мы подробно сообщали о планах развития пермского наземного метро. Читайте о возможностях реализации проекта в нашем материале.