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Общество9 февраля 2022 3:28

В Перми осудили двоих менеджеров за многомиллионный картельный сговор

Запрещенными методами они заработали 58 млн рублей
Анна Маркова
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В Перми осудили двоих менеджеров за многомиллионный картельный сговор.

В Перми осудили двоих менеджеров за многомиллионный картельный сговор.

Фото: архив "КП"

В Перми двоих управленцев компаний осудили за картельный сговор. Суд установил, что с декабря 2016 по январь 2019 года они участвовали в электронных торгах, заключали между собой соглашения, ограничивающие конкуренцию на рынке продаж товаров и оказания услуг.

Запрещенными методами они заработали 58 млн рублей, приняли участие в 29 аукционах, в преддверии которых состоялись картельные сговоры.

- Обвиняемые признаны винными, суд приговорил каждого к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщает прокуратура Пермского края.