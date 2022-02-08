Новых заболевших коронавирусом обнаружили во всех муниципалитетах края

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае новых заболевших коронавирусом выявили во всех муниципалитетах региона. Напомним, на 8 февраля выявлено еще 4 804 случая.

Абсолютное большинство зараженных – в Перми – 2 137. В Пермском районе заболели 253 человека. В Чернушке – 287. В Соликамске – 187.

Следом идут Октябрьский район – 186 и Кудымкар – 145 заражений. В Бардымском муниципальном округе положительные результаты ПЦР-тестов получили 109 человек, в Куединском 103, в Суксунском городском округе 97, в Верещагинском 88, в Березниках 78, в Очерском городском округе 77, в Ильинском и Осинском по 76, в Краснокамском 75, в Чусовском 73.