Жители Прикамья смогут закрыть больничный дистанционно

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В Пермском крае пациенты, перенесшие ОРВИ или коронавирус амбулаторно, смогут дистанционно закрыть больничный. Порядок действий разъяснили в краевом Минздраве.

Если у пациента подошел срок для продления или закрытия больничного листа, ему надо обратиться в амбулаторный консультационно-диагностический центр (АКДЦ) по телефону медорганизации, в которой наблюдается пациент. Звонить нужно по номерам, опубликованным на сайтах поликлиник по месту жительства.

После этого с пациентом свяжется медицинский работник АКДЦ (врач или фельдшер), который задаст вопросы о состоянии обратившегося.

Для пациентов с COVID-19, проходивших лечение амбулаторно, действует тот же алгоритм, что и для переболевших ОРВИ. Но есть важные моменты: если болезнь длилась менее 7 дней, то выписаться можно лишь после отрицательного ПЦР-теста. А если болезнь длилась более 7 дней, закрыть лист нетрудоспособности можно без повторного тестирования.

«Ряд медицинских организаций начали принимать сообщения пациентов о необходимости закрыть больничный лист не только по телефону, но и по электронной почте. Например, таким способом уже можно обращаться в поликлиники ГКБ № 5 Перми», - добавили в Минздраве.