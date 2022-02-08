Жительницу Прикамья осудили за жестокое убийство мужа

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Фото: архив "КП"
43-летнюю жительницу Пермского края осудили на 9 лет колонии общего режима. Подробности рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.
Трагедия произошла в селе Сива. 29 августа прошлого года осужденная была в одной квартире со своим мужем. У них возникла ссора и она умышленно ударила супруга ножом в ногу. Ранение квалифицировано как легкий вред здоровью.
Роковым в истории стал алкоголь. Спустя несколько дней во время застолья супруги вновь поссорились. Осужденная взяла ножи и ударила мужа ими порядка тридцати раз. К сожалению, спасти мужчину врачи не смогли.
Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемой. Следствие после проверок и опроса свидетелей доказало ее вину.