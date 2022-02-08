С улиц Перми вывезли более миллиона кубометров снега

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С пермских улиц с начала сезонных зимних холодов вывезли более 1 млн кубометров снега. Такой цифрой поделились в пресс-службе городской администрации.

Только за последние сутки с улиц города вывезено 17 тыс. кубометров выпавших осадков. Власти города задействовали 261 единицу снегоуборочной техники и около 150 рабочих.

Как отметил глава Перми Алексей Дёмкин, в этом году зима выдалась более снежной, чем прошлая. За аналогичный период прошлого года было вывезено только 692 тыс. кубометров снега.

А о том, какой конец зимы нас ожидает, читайте в нашей заметке.