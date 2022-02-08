Сразу пять игроков «Пармы» вызваны в национальные сборные своих стран

Марекс Мейерис в стане сборной Латвии.

Пять игроков и главный тренер БК «Парма-Париматч» отправятся в расположение национальных сборных своих стран. Они и их команды сыграют по две игры квалификации на Кубок мира по баскетболу-2023. Об этом рассказали в клубной пресс-службе.

В расширенный состав сборной России включен защитник Александр Платунов. 24 и 27 февраля россияне сыграют с командой Нидерландов. Домашний матч 24 февраля пройдет в Перми.

Форвард «Пармы» Эйгирдас Жукаускас и главный тренер Казис Максвитис отправятся в стан сборной Литвы. 25 и 27 февраля литовцы сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.

Центровой Артем Параховский поможет сборной Беларуси. 25 февраля и 1 марта его команда встретится дома и в гостях с Великобританией.

Форвард Маркес Мейерис усилит сборную Латвии. Команда из Прибалтики встретится с Бельгией 25 и 28 февраля.

В сборную Польши вызван защитник Марцел Понитка. 25 и 28 февраля его команда сыграет против Эстонии.

Напомним, ранее пермяки вышли из коронавирусного карантина и одержали выездную победу в Германии.