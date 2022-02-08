Теплоэнергетики и судебные приставы призывают жителей Прикамья погасить долги за тепло и горячую воду

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Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю объявляют о старте совместной кампании «В теплое будущее без долгов». Задача акции — проинформировать жителей Пермского края о недопустимости накопления задолженности за тепло и горячую воду, стимулировать погашение уже имеющихся долгов и рассказать об оперативных и необременительных способах погашения.

По данным УФССП России по Пермскому краю, долги в пользу ресурсоснабжающих организаций имеют более 140 тысяч жителей Пермского края и более 2 тысяч организаций. Их общая сумма задолженности превышает 6 млрд рублей. В результате работы судебных приставов предприятиям топливно-энергетического комплекса перечислено около 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в минувшем году в отношении руководителей организаций-должников активно применялись меры уголовно-правового принуждения. Так, дознавателями ведомства было возбуждено 11 уголовных дел по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда» и 3 уголовных дела по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Судебные приставы напоминают, что в отношении должников законодательство предусматривает различные меры принудительного взыскания. Неплательщики не только рискуют понести дополнительные расходы, связанные со взысканием исполнительского сбора, выносимого за несвоевременное исполнение финансовых обязательств, но и навлекают на себя более неприятные последствия: наложение ареста на расчетные счета и имущество, ограничение в праве выезда за пределы РФ и многое другое.

Многие должники относят платежи за коммунальные услуги к числу второстепенных расходов. Они не учитывают, что для ресурсоснабжающей организации эти средства являются единственным источником вложений в ремонт оборудования, а значит – гарантией подачи тепла, горячей воды, электроэнергии и газа.