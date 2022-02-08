В Пермском крае МФЦ вновь принимают заявления на выплаты пособий

МФЦ работают по предварительной записи.

В Пермском крае МФЦ снова принимают заявления на выплату пособий, которые были приостановлены с 10 января. Это было связано с тем, что с 2022 года некоторые выплаты будет предоставлять Пенсионный фонд, а не соцзащита.

Теперь в отделениях «Мои документы» можно подать документы на выплаты при рождении ребенка неработающим родителям, по беременности и родам уволенным женщинам, на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и другие.

Напомним, что прием заявлений в МФЦ происходит по предварительной записи.