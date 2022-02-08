Пермяки сообщили о мужчине в экипировке с оружием возле университета

Полиция задержала подозрительного мужчину с оружием в руках. Фото: архив "КП"

В центре Перми 7 февраля прохожие заметили, как по улице Екатерининской, рядом с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом идет мужчина в экипировке с оружием в руках. Бдительные пермяки набрали номер телефона экстренных служб. Информация подтвердилась, молодого человека задержали сотрудники полиции и доставили в отдел.

- Седьмого февраля в отдел полиции 6 поступило сообщение о том, что на улице Екатерининской был замечен мужчина с предметом похожим на оружие, - сообщили «КП» в Управлении МВД по городу Перми. - В ходе проверки было уставлено, что экипировка молодого человека и снаряжение является атрибутами для игры в «Страйкбол». Опасности для окружающих не представляет.

После проверки молодого человека отпустили.