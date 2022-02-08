«Я не смогу поверить в это»: саночница из Пермского края на Олимпиаде в Пекине выпала из саней

Екатерина Катникова. Фото: Инстаграм

Саночница Татьяна Иванова из Чусового после второй попытки стала третьей, уступив лидеру - немке Натали Гайзенбергер - 0,591 секунды. Ждем сегодняшний финал.

В олимпийском заезде еще одна представительница Чусового - 27-летняя Екатерина Катникова. Но во время первого заезда она упала с саней и выбыла из борьбы за медали.

«Я не смогу поверить в это. Но приму в своей душе как непутевого сына. Невозможно не любить ту историю, которую ты каждый день вырубаешь своими руками и головой, даже если не можешь донести всех своих действий сквозь зафиксированный положительный результат. 7 из 8 заездов на тренировках – беспринципная ровная линия по всей трассе. 88% на успех. Лучшее подспорье для уверенности в происходящем. Просчитала все – от нахождения в раздевалке до пересечения последней отсечки времени. Все да не все», – написала Екатерина Катникова в Инстаграме.