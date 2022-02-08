Райффайзен Банк пригласил енота Альберта просто жить в кадре

Райффайзен Банк представил новый ролик, который зрители увидят во время рекламных пауз трансляции зимних олимпийских игр в Пекине. Его главным героем стал Альберт – енот, который просто живет, не предсказывая результаты спортивных матчей.

В отличие от сотен других животных-оракулов, енот Альберт не примеряет на себя искусственные роли. Он просто живет – в том числе в кадре. Поэтому для того, чтобы поймать фронтальный ракурс Альберта, съемочной группе потребовалось десять часов.

«Благодаря Райффайзен Банку моя узнаваемость сильно выросла, – передал свой комментарий енот Альберт. – Однако я не перестал быть настоящим енотом, который просто живет. Мы, еноты, любим открывать разные предметы – от банок с вкусняшками до холодильников. К сожалению, я не смогу сам открыть Кэшбэк-карту, иначе моя семья бы очень удивилась объему полученного кэшбэка».

По замыслу креативной команды, ролик с енотом Альбертом призван проиллюстрировать, как важно просто жить, просто получать удовольствие от спортивных соревнований и побед, не строя ожиданий и не занимаясь предсказаниями. Кэшбэк-карта Райффайзен Банка – один из атрибутов финансовой легкости жизни, ведь ее владельцу не нужно выгадывать категории и размер кэшбэка – достаточно просто получать 1.5% в рублях с каждой покупки.

«Сотрудничество с Альбертом нам очень понравилось – непосредственность и широта творческого диапазона актера на высоте. Альберт помог нам показать, что просто жить – легче, чем кажется. Достаточно быть собой – для всего остального есть Кэшбэк-карта», – прокомментировал Михаил Зуров, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзен Банка.

До конца 2022 года Райффайзен Банк планирует запустить Индекс енота – тест, который позволит определить, насколько просто вы живете. Посмотреть ролик с енотом Альбертом можно по ссылке.