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Общество8 февраля 2022 6:30

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Группе «Уралкалий» достиг более 93%

Вакцинированы и ревакцинированы более 17 300 сотрудников Группы
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Высокие показатели вакцинации в калийном гиганте объясняют пристальным вниманием к этой теме со стороны работодателя. На предприятии созданы все условия для вакцинации и ревакцинации сотрудников в поликлиниках и во всех здравпунктах на производственных площадках в Березниках и Соликамске. Вакцинировано и ревакцинировано более 17300 сотрудников Группы. Всего на реализацию антиковидных мероприятий в 2021 г. было направлено 343,6 млн руб.

Приоритетным направлением для «Уралкалия» является охрана здоровья сотрудников. Комплекс предпринимаемых мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, активная прививочная кампания позволили сформировать высокий уровень коллективного иммунитета и обеспечить безопасные условия труда и стабильность производственных процессов, - отмечает генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Все сотрудники обеспечены защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты. За время пандемии было приобретено более 21 млн масок, 168 тыс. антисептиков. В настоящий момент около 2 тыс. человек переведены на удаленный режим работы. Проводится обязательная санитарная обработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта. На предприятиях Группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников.