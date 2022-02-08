Коллективный иммунитет к COVID-19 в Группе «Уралкалий» достиг более 93%

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Высокие показатели вакцинации в калийном гиганте объясняют пристальным вниманием к этой теме со стороны работодателя. На предприятии созданы все условия для вакцинации и ревакцинации сотрудников в поликлиниках и во всех здравпунктах на производственных площадках в Березниках и Соликамске. Вакцинировано и ревакцинировано более 17300 сотрудников Группы. Всего на реализацию антиковидных мероприятий в 2021 г. было направлено 343,6 млн руб.

– Приоритетным направлением для «Уралкалия» является охрана здоровья сотрудников. Комплекс предпринимаемых мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, активная прививочная кампания позволили сформировать высокий уровень коллективного иммунитета и обеспечить безопасные условия труда и стабильность производственных процессов, - отмечает генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Все сотрудники обеспечены защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты. За время пандемии было приобретено более 21 млн масок, 168 тыс. антисептиков. В настоящий момент около 2 тыс. человек переведены на удаленный режим работы. Проводится обязательная санитарная обработка и дезинфекция помещений и корпоративного транспорта. На предприятиях Группы установлены дезинфицирующие устройства для обработки рук, организовано ежедневное измерение температуры сотрудников.