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Общество8 февраля 2022 5:31

В Перми продают здание бывшего ресторана «Живаго»

Его выставили на торги
Анна Маркова
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Здание на ул Ленина, 37.

Здание на ул Ленина, 37.

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми на торги выставлено здание бывшего ресторана «Живаго» по улице Ленина, 37. Помещение площадью 2,9 тысяч квадратных метров и участок под ним – 3 тысячи квадратных метров. Собственник трехэтажного торгово-офисного центра Zoom – ООО «Конкур-Пермь» обозначил начальную стоимость в 130 млн рублей.

Похоже, что легендарное здание, котором в советское время было кафе «Юность», потом ресторан «Живаго» и кафе «Пастернак», а потом продуктовый магазин, совсем скоро исчезнет. Земельный участок в центре Перми может быть использован для строительства жилого дома.