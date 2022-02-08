В Перми продают здание бывшего ресторана «Живаго»

Здание на ул Ленина, 37. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Перми на торги выставлено здание бывшего ресторана «Живаго» по улице Ленина, 37. Помещение площадью 2,9 тысяч квадратных метров и участок под ним – 3 тысячи квадратных метров. Собственник трехэтажного торгово-офисного центра Zoom – ООО «Конкур-Пермь» обозначил начальную стоимость в 130 млн рублей.

Похоже, что легендарное здание, котором в советское время было кафе «Юность», потом ресторан «Живаго» и кафе «Пастернак», а потом продуктовый магазин, совсем скоро исчезнет. Земельный участок в центре Перми может быть использован для строительства жилого дома.