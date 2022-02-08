В Перми женщина три недели жила в квартире с трупом брата

Полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего. Фото: Василий Вахрин

В Перми 6 февраля в одной из квартир в доме по улице Вильямса, 53 Б был обнаружен труп мужчины. По информации источника, в двухкомнатной квартире 64-летний мужчина жил с сестрой.

Одну комнату занимала он, вторую сестра. Женщина на протяжении трех недель не видела своего родственника, стучала в дверь, но он не открывал. Тревогу забила, когда из комнаты стал доноситься трупный запах.

Она вызвала полицию и спасателей. Дверь открыли специальным инструментом, в комнате находился труп мужчины.