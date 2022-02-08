В Пермском крае ожидаются холодные ночи и теплые дни

В Прикамье ожидаются морозные ночи. Фото: Олег Укладов

В Пермском крае в ближайшие сутки температура воздуха будет значительно опускаться ночью и пониматься днем. Разница может составить до 15 градусов.

По информации синоптиков, сегодня 8 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5–10 м/с. Температура воздуха днем −5…−10º, по северу и востоку до −15º.

В среду 9 февраля ночью −11…−16º, в горах и низинах до −21º, днем −6…−11º. Не исключены небольшие снегопады.